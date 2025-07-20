الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: ننسق بشكل مستمر مع الوطنية للانتخابات

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي انطلاقًا من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية، وأن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.

أربعة محاور لغرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم،باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.

التواصل مع الصحفيين 

وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي. 

كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.

غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 

ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط.

ويؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان العملية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ منظمات المجتمع المدني

مواد متعلقة

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

تخريب منشآت أمنية واقتصادية «أبرزها»، الداخلية تعلن تفاصيل إجهاض مخطط حركة حسم الإرهابية

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

بيان أمني هام من وزارة الداخلية.. بعد قليل

أول صور لعناصر خلية حسم الإرهابية

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في معاهد التمريض بجامعة الأزهر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية