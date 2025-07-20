طفرة في الصادرات الغذائية المصرية.. تصدير 175 ألف طن رسائل غذائية خلال أسبوع.. العنب والبطاطس في الصدارة.. الصومال وتركيا ولبنان والسودان أبرز المستوردين

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرا عن جهود إداراتها في تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 72 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، كما تم تسجيل 20 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وفي ذات السياق، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 39 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي (1 محطة تعبئة، 4 مورد)، وأصدرت الإدارة 637 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 450 شركة.

تصدير 175 ألف طن رسائل غذائية

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3250 رسالة غذائية بنحو 175 ألف طن، صادرة عن 1200 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 640 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق، خضراوات وفواكه، مولاس (عسل أسود) ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر الصادرات الزراعية المصرية

وجاءت صادرات البطاطس في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 8 آلاف طن تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنف بنحو 30 ألف طن.

العنب في صدارة الفواكه

في حين تصدر كل من العنب الطازج والفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، ثم الموالح بنحو 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 26 صنف بنحو 26 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال وتركيا ولبنان والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 575 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 440 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 360 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 900 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1775 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بـ205 ألف طن، مستوردة من قِبل 820 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول الصويا والعدس، فيما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من: روسيا، وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 95 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء السخنة في المركز الثاني بـــ 311 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 280 رسالة.

الإفراج عن 1088 رسالة غذائية تحت التحفظ

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1088 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 410 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 76 مستورد خلال نفس الفترة.

تسجيل 14 منتجا غذائيا جديدا

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 14 منتجًا غذائيًا وفحص 356 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 40 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وفي سياق آخر، قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بإجراء متابعة ميدانية لمراجعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجهها وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة، لضمان كفاءة الأداء وتجاوز أية تحديات محتملة، كما نفذت الإدارة 18 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح.

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