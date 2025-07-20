"الزراعة": 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال عام

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال عام.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأوضح سليمان، أنه تم خلال هذه الفترة، إصدار حوالي 13092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها: 6052 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة إلى إصدار 1450 ترخيص تشغيل مميكن من خلال المنصات الرقمية: الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات التليفون المحمول للخدمات الحكومية، وذلك تيسيرا وتبسيطا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيا في سهولة ويسر وفى أسرع وقت.



وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم أيضا إصدار نحو 632 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، فضلا عن الموافقة على تسجيل 8702 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها تشمل: 5638 تسجيلة محلية، و3064 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس

وأكد استمرار تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 538 مصنع أعلاف على مستوى محافظات الجمهورية بعدد 1196 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، لافتا الى تشكيل 95 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد 126 مصنع للأعلاف بعدد 304 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع أعلاف حاصلة على تراخيص سارية من الوزارة.

وأوضح سليمان أنه تم أيضا تنظيم نحو 41 ندوة توعوية وإرشادية وتدريبات عملية تطبيقيه لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات فى مهارات وفنون تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة المختصة.

وقال إنه قد تم أيضا خلال تلك الفترة حصر مزارع إنتاج البيض المتوقفة على مستوى الجمهورية والتى تحتاج إلى تمويلات لرفع الكفاءة لإعادة التشغيل وتم عقد إجتماع برئاسة معالى الوزير وحضور معالي نائب الوزير وتم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتوفير التمويلات الميسرة في ذات الشأن.

وتابع أنه تم أيضا حصر ميداني لرؤوس الثروة الحيوانية على مستوى قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الثروة الحيوانية حوالي 8,6 مليون رأس ماشية، كما تم تقدير عدد الفراخ البيضاء (بداري التسمين) المنتجة خلال عام 2025، حيث بلغت حوالى 1,6 مليار طائر مقابل فقط 1,4 مليار طائر خلال عام 2024، كما تم تقدير عدد بيض المائدة المنتج خلال عام 2025، حيث بلغت حوالى 16 مليار بيضة مقابل فقط 14 مليار بيضة خلال عام 2024، مشيرا إلى أنه تم تقدير كميات اللحوم الحمراء المنتجة خلال عام 2025 حوالى 600 ألف طن مقابل فقط 555 ألف طن خلال عام 2024، كما تم تقدير كميات الألبان الطازجة المنتجة خلال عام 2025 حوالى 7 مليون طن مقابل فقط 6,5 مليون طن خلال عام 2024.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20-25%) بمتوسط 750 طبق 30 بيضة يوميًا، كما تم توزيع 260 ألف دجاج بياض عمر 100 يوم بأسعار مناسبة على شباب الخريجين وصغار المربيين بأراضى الاستصلاح الجديدة.

فتح باب استيراد البيض المخصب وكتاكيت التسمين

وقال إنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتم فتح باب استيراد البيض المخصب وكتاكيت التسمين والبياض لكسر الاحتكار وضبط الأسعار بالأسواق المحلية، مما أدى إلى تراجع الأسعار واستقرارها، كما استقبل القطاع خلال هذه الفترة حوالي 140 شكوى على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتم التعامل معها ودراستها فور ورودها والعمل على حلها وتذليلها فى أسرع وقت طبقا للضوابط النظامية.

وتابع سليمان أنه تم تشكيل 50 لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن كلا من: مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى، والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) فى عدد 11 محافظة، لمعاينة رؤوس الحيوانات الموجودة لدى الموردين على الطبيعة لصرف 2064 رأس عجلات عشار، و3636 رأس عجول تسمين من الماشية المحلية المحسنة وراثيًا تمهيدا لتسليمها للمستفيدين، كما تم اعتماد صرف مبلغ (993,163) مليون جنيه لعدد (1,312) مستفيد لتربية وتسمين عدد (13,127) رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 9,5 مليارات جنيه، استفاد منها حوالى 44,8 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، حيث تجاوز إجمالي عدد الرؤوس الموزعة 518 ألف رأس ماشية.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تطوير ورفع كفاءة عدد (46) مركز تجميع ألبان طبقًا للمواصفات القياسية ليصبح إجمالى ما تم تطويره من مراكز تجميع الألبان حتى الآن (296) مركزا، منها (41) مركزا فى المجمعات الزراعية بقرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تكثيف المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، فضلا عن تكثيف الدور التوعوى والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية، وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة، حيث بلغت 40 ندوة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.

وقال إنه تم أيضا متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطرى بكافة المحافظات، كذلك تم الموافقة على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج (خامات وإضافات أعلاف - كتاكيت جدود وأمهات تسمين - كتاكيت أمهات بياض - معدات وآلات مزارع) بما يفي بمتطلبات السوق المحلي، فضلا عن الموافقة على تصدير أعلاف وإضافاتها ودواجن مجمدة ومصنعات دواجن إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

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