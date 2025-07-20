الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تشغيل قطارات جديدة، تعرف عليها

تشغيل قطارات جديدة،
تشغيل قطارات جديدة، فيتو
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن تشغيل قطارات جديدة، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب، ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء إجازة المصيف.

وكان المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، قد وجه بتشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل آمنة. 


فقد تقرر تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة، على أن يقوم من القاهرة  الساعة 5,50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق.

وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح  / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة، على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 9:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقا للمتاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية إجازة المصيف مدينة مرسى مطروح

مواد متعلقة

السكك الحديدية: تخفيض سرعة القطارات لليوم الثانى بسبب الحر

الهيئة القومية للسكك الحديدية تعلن عن تشغيل قطارات المصايف في هذه المواعيد

الأكثر قراءة

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

ببدلة الإعدام والسبحة، إيداع المتهم بقتل خاله حرقا قفص الاتهام بجنايات الأقصر (صور)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بالقيام بمهامها مؤقتًا

بعد قبول استقالتها، تعرف على أبرز إنجازات ومناصب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد (بروفايل)

مدبولي يقبل استقالة وزيرة البيئة

بعد تقدير قيمة الدولار بـ35 جنيه، خبير: حل المشكلات الاقتصادية بيد المصريين فقط

بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحسم القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد مجلس الشيوخ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

ما حكم عمل السبوع للمولود، وهل العقيقة من السنة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية