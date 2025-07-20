الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

10 صور ترصد تفاعل الجمهور في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

حفل عمرو دياب، فيتو
حفل عمرو دياب، فيتو

تألق النجم عمرو دياب مساء أمس السبت، في حفل غنائي مميز في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير رفع شعار “كامل العدد”.

حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي 

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية “يا أنا يا لأ”، وتوالت الأغنيات، حيث قدم: بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله، ونور العين، وليلي نهاري.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

وتفاعل الجمهور مع أغنيات البوم الهضبة الجديد "ابتدينا"، حيث غنوا معه أغنية خطفوني، وشايف قمر، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية “بابا”، بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير يوم ١ أغسطس ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغاني البوم عمرو دياب الجديد حفل عمرو دياب عمرو دياب الساحل الشمالى

مواد متعلقة

عمرو دياب يتألق في حفله بالساحل الشمالي بباقة من أروع أغانيه

6 ملايين مشاهدة لأغنية "بابا" لـ عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)

الأكثر قراءة

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح والرمال والأتربة

الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

حالة الطقس اليوم، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على هذه المناطق

طارق السعيد: مفيش لاعب في مصر يستحق ياخد 5 أو 6 مليون

أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ارتفاع الصديقة والجولك والزبدية، أسعار المانجو اليوم الأحد 20 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحسم القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد مجلس الشيوخ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل السبوع للمولود، وهل العقيقة من السنة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية