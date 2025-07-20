10 صور ترصد تفاعل الجمهور في حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

تألق النجم عمرو دياب مساء أمس السبت، في حفل غنائي مميز في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير رفع شعار “كامل العدد”.

حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية “يا أنا يا لأ”، وتوالت الأغنيات، حيث قدم: بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله، ونور العين، وليلي نهاري.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

وتفاعل الجمهور مع أغنيات البوم الهضبة الجديد "ابتدينا"، حيث غنوا معه أغنية خطفوني، وشايف قمر، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية “بابا”، بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير يوم ١ أغسطس ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة 2025.

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