الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن مناطق في نقادة بقنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا، عن قطع الكهرباء بمغذي الخطارة رقم ٢من محولات نـقادة، اليوم الأحد بسبب الصيانة الدورية.

مناطق القطع بقنا

وأضافت الوحدة في بيانها أن المناطق المتأثرة بالقطع هي: مدينة نقادة الجديدة-مساكن الشيخ حسين-المحكمة-البنزينة الوطنية-قرية الخطارة-نجع الفيران -نجع أبوليلة- نجع أبو رزق الله-نجع أبو ضوي-الدرايشة-الصعايدة، وذلك من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

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قرية الخطارة قنا محافظة قنا مدينة نقادة

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