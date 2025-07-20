الأحد 20 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو دياب يتألق في حفله بالساحل الشمالي بباقة من أروع أغانيه

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

حفل  عمرو دياب بالساحل الشمالي 

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا" حيث غنوا معه أغنية خطفوني، وشايف قمر، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية بابا بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخة شرقية على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر ان النجم عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير يوم 1 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

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