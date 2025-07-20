بنك التعمير والإسكان يحصد جائزة الإنجاز المصرفي من اتحاد المصرفيين العرب

حصد بنك التعمير والإسكان جائزة "التميز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2025 في دورته الحادية عشر في بيروت-لبنان، بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية.



تسلّم الجائزة حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وقد جاء التكريم تتويجًا لجهود البنك في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الجديدة للفترة (2025-2030)، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أعرب غانم عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا على مواصلة مصرفه اقتناص كافة الفرص الواعدة، وتحقيق مزيدًا من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله استراتيجية البنك من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع المستدام، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ أهدافه بكفاءة ومرونة، بما يعزز مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.



كما يستعد بنك التعمير والإسكان لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد المتخصص في الحجز الإلكتروني للمشروعات الإسكانية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة بنك التعمير والإسكان الاستراتيجية لتطوير الخدمات الإسكانية، وبالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأكد البنك أنها خطوة محورية ضمن جهود البنك المستمرة لدعم خطة الدولة في التوسع العمراني، من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات المواطنين وتضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية والحيادية.



يوفر الموقع الجديد للمتقدمين إمكانية التسجيل والحجز بطريقة سهلة وآمنة، بما يُسهم في خدمة شريحة أكبر من العملاء الراغبين في الاستفادة من مشروعات الإسكان المتنوعة.



وأكد بنك التعمير والإسكان التزامه المتواصل بدوره كشريك إستراتيجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرص البنك وعلى مدار أكثر من 45 عامًا على خدمة ملايين العملاء، مما يعكس رؤيته في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

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