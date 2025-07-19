السبت 19 يوليو 2025
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سياسة

قبل الانتخابات، ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون؟

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، تتزايد التساؤلات حول دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية المصرية.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ يتمتع المجلس بعدد من الاختصاصات المهمة التي تُكمل دور مجلس النواب، وتُسهم في تعزيز التجربة الديمقراطية والتشريعية.


وحسب المادة (7) من قانون مجلس الشيوخ يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

 

قانون مجلس الشيوخ 

ووفق المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

نص مشروع قانون مجلس الشيوخ

 

وفي السطور التالية نرصد  تفاصيل  قانون مجلس الشيوخ التي توضح عدد أعضاء المجلس وطريقة تشكيله كالتالي:

عدد أعضاء مجلس الشيوخ

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

-يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

المستندات المطلوبة للترشح في مجلس الشيوخ 


-يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

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