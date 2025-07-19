شبكة العربية تعلن نقل جميع عملياتها من دبي إلى الرياض

أعلنت شبكة العربية الإخبارية نقل جميع ستوديوهاتها إلى العاصمة السعودية الرياض.

وبدأت شبكة العربية بالفعل بثها من العاصمة السعودية بعد أن كانت تبث من مدينة دبي بدولة الإمارات طيلة السنوات الماضية.

شبكة العربية

وتملك شبكة العربية عدة قنوات ومنصات منها: العربية، والحدث، والعربية برامج، والعربية بزنس، وغيرها.

وتقدم قناة العربية خدمة إخبارية متواصلة ومميزة على مدار الساعة إلى جانب باقة من أهم البرامج السياسية والتحليلية.

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