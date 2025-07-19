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دين ودنيا

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل، وليس مجرد تصديق في القلب فقط كما يظن البعض.

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب 

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن التصديق في القلب هو أصل الإيمان، لكنه وحده لا يكفي، لأن الأصل في التصديق أن يكون له أثر في السلوك والعمل. فكلما زاد الإنسان في الأعمال الصالحة والاستقامة، رسخ الإيمان في القلب وظهر أثره في التصرفات والأخلاق.

وأضاف: "كأن التصديق في القلب بذرة في تربة، والأعمال الصالحة هي الماء الذي يسقيها حتى تنبت شجرة الإيمان. فلو ترك الإنسان هذه البذرة بلا سُقيا، تظل ضعيفة، وقد لا تنمو، وإن مات على هذا الحال، يدخل نار التنقية التي لا يُخلد فيها المسلمون".

وأشار إلى قول النبي ﷺ: "الإيمان بضع وسبعون شُعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".

وبيّن أن العلماء ألّفوا الكتب في شرح هذه الشعب، لأن الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد قول، بل قول وعمل نابع من تصديق القلب بأركان الإيمان الستة: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره.

يسري جبر: كلما اجتهد العبد في الطاعة والذكر والاستقامة قويت شجرة الإيمان في قلبه

وتابع: "كلما اجتهد العبد في الطاعة والذكر والاستقامة، قويت شجرة الإيمان في قلبه، وظهرت عليه أخلاق الإسلام، في قوله وفعله وحاله، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو طريق العروج إلى الله عز وجل".

 

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