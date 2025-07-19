السبت 19 يوليو 2025
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سباق بالدراجات النارية ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية

سباق بالدراجات النارية
سباق بالدراجات النارية ينهي حياة مدير مدرسة بالمنوفية، فيتو

دفع مدير مدرسة ثانوية حياته ثمنًا لتهور عدد من الشباب، بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة أثناء عبوره الطريق بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في واقعة مأساوية كشفت عن سباق سرعة مجنون بالدراجات النارية.

 

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا،  بوقوع الحادث.

قوة أمنية تنتقل لمكان الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "م. ص"، مدير مدرسة الشهيد اللواء إبراهيم عبد المعبود الثانوية، متأثرًا بإصابته بعدما صدمته دراجة نارية كان يقودها شاب ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون بسرعة جنونية.

وتمكنت القوات من ضبط قائد الدراجة، وتبين أن المركبة مرخصة، في حين لا يحمل سائقها رخصة قيادة، فيما أكد شهود عيان أن الطريق كان يشهد سباقًا بين عدد من الدراجات النارية قبل لحظات من وقوع الحادث.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارًا بدفن الجثمان، بينما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في الحادث.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية قرية طه شبرا محافظة المنوفية مركز قويسنا بمحافظة المنوفية مركز قويسنا

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