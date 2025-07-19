مجتبى فردوسي‌ بور رئيسًا جديدًا لمكتب رعاية مصالح إيران في القاهرة

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن الدبلوماسي الإيراني مجتبى فردوسي‌بور تم تعيينه رئيسًا جديدًا لمكتب رعاية المصالح للجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة، ومن المقرر أن يتوجه إلى القاهرة قريبًا لبدء مهامه.

وذكرت "إرنا" أن فردوسي‌بور التقى، السبت، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث قدم خلال اللقاء تقريرًا حول تطورات العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة، بالإضافة إلى رؤية مقترحة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويُعد فردوسي‌ بور من الدبلوماسيين البارزين في ملف غرب آسيا، وقد شغل في السابق منصب سفير إيران لدى الأردن، كما تولى إدارة قسم غرب آسيا وشمال إفريقيا في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية.

وجاء هذا التعيين خلفًا لـمحمد حسين سلطاني، الذي أنهى مؤخرًا فترة عمله في القاهرة بعد ثلاث سنوات من الخدمة، حيث كتب في منشور عبر منصة "إكس": "في ختام مهمة دبلوماسية اتسمت بالتعقيد والتحديات، أحمد الله أن جليد العلاقات بين البلدين بدأ بالذوبان، إيران ومصر تتبادلان حاليًا المشاورات دون قيود، والمصالح والمشتركات بينهما أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، أتمنى التوفيق والازدهار لهذين البلدين الكبيرين ذوي الحضارات العريقة، وآمل أن نشهد قريبًا تبادل السياح بين الجانبين وخطوات حاسمة نحو إعادة تطبيع شامل للعلاقات".

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