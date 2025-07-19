الفنان محسن منصور يتغزل في زوجته على الهواء: السند الحقيقي في الأوقات الصعبة

قال الفنان محسن منصور إن زوجته كانت السبب الرئيسي في استقرار حياته الأسرية والمهنية، مؤكدا أن لها أدوار لا تقل أهمية عن أي بطل أو فنان على الشاشة، فهي السند الحقيقي في الأوقات الصعبة.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبد الغني ومها بهنسي أنها تحملت الكثير من التحديات، بداية من معارضة أهلها للزواج خوفًا من أن تكون شخصيته مثل أدواره الشريرة في التلفزيون. قائلًا: "جت علينا لحظات صعبة، مكنش فيه فلوس، ولا إيجار، ولا حتى أكل وكنت لسه مخلص فيلم عمر 2000 وبعدها وقفت فترة طويلة لكن هي شالت البيت كله، بكل صبر وكفاح".

محسن منصور

وصرح الفنان محسن منصور بأنه هو وزملاؤه نجحوا بفضل دعم زوجاتهم لهم.

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