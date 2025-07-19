عمر مرموش يواجه تحديا قاريا جديدا مع مان سيتي الموسم المقبل

يمتلك اللاعب الدولي المصري عمر مرموش الإمكانيات الفنية التي تؤهله لتقديم موسم مميز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم التحديات التي واجهها في البطولات القارية منذ انتقاله إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الماضي.

عمر مرموش ضمن أغلى 10 صفقات هجومية في تاريخ الدوري الإنجليزي

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ضخمة بلغت 75 مليون يورو، ليُصبح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني خلال النصف الأول من الموسم.

وسرعان ما اندمج عمر مرموش مع منظومة المدرب بيب جوارديولا، ونجح في تقديم لمحات فنية مميزة، توجها بحصوله على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن هدفه الرائع في الجولة 33 من البريميرليج.

عمر مرموش أمام تحدي التسجيل أوروبيا في دوري الأبطال

رغم تألقه في البريميرليج، لم يوفق عمر مرموش في التسجيل على الصعيد القاري والعالمي، حيث لعب 5 مباريات مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، دون أن يتمكن من زيارة الشباك.

في دوري الأبطال، صام مرموش تهديفيًا أمام ريال مدريد ذهابًا وإيابًا، وفي كأس العالم للأندية، لم يسجل أمام الوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي والهلال السعودي.

وبذلك، لم يسجل مرموش أي هدف في البطولات الخارجية بقميص السيتي حتى الآن.

تقرير إنجليزي يشيد بقدرات عمر مرموش

وكشفت شبكة “PlanetFootball” إلى أن عمر مرموش أظهر اندماجًا جيدًا مع أسلوب بيب جوارديولا، ويمتلك مهارات فنية وقدرة على التمركز والمراوغة، إلا أن الموسم المقبل 2025-2026، سيكون الاختبار الحقيقي لقدراته، خصوصًا في حال دخول مانشستر سيتي في صراع قوي على لقب الدوري الإنجليزي والبطولات القارية.

وأكد التقرير أن النجاح في هذا التحدي يتوقف كثيرًا على قدرة مرموش في التعامل مع الضغوط وتقديم الإضافة في اللحظات الحاسمة.

أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

ويفتتح فريق مانشستر سيتي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة وولفرهامبتون، مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل.

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