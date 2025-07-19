السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

كتائب القسام تبث مشاهد لعملية استهداف دبابة ميركافا صهيونية في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا في جباليا.

وأعلنت كتائب القسام،  في  بيانها الصادر اليوم السبت، أنها استهدفت  دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمحيط المسجد العمري في جباليا  شمالي قطاع غزة.

https://aja.ws/h3ly0k?update=7826264 

 

حدث أمني صعب في خان يونس

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدث أمني صعب في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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صحة غزة: 609 شهداء ومصابين بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة

وأكد الإعلام العبري نقل جنود إسرائيليين مصابين عبر المروحيات إلى أحد المستشفيات جراء الحدث الأمني.

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، الأحد الماضي، بأن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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كتائب القسام حماس جباليا غزة خان يونس

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