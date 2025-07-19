نقيب الصحفيين: هذه حقيقة الخلاف بين جمال عبد الرحيم وهشام يونس

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، تقدم بطلب لتقديم بلاغ ضد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحاول افتعال أزمات بين أعضاء مجلس النقابة، وبين أعضاء المجلس والجمعية العمومية.

حقيقة الخلاف بين جمال عبد الرحيم وهشام يونس

وعن سؤاله حول ما ادعته هذه الصفحة عن خلاف بين عضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وهشام يونس، أكد أن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، أكبر من اتهامه بمثل هذه الاتهامات التي ادعتها هذه الصفحة المشبوهة -رفض ذكر اسمها- ولا أحد يستطيع التشكيك في ذمته المالية، مشددًا على أنه دائمًا يتجنب الرد على أي ادعاء يوجّه له، ولكن إذا ما تعلق الأمر بالمساس بزميل، كان لابد من التوضيح.

صرف مستحقات العاملين بشركة المحمودية بالنقابة

وقال إن ما حدث بين الزميلين عضوي المجلس، لا يتعدى الخلاف على إجراء نقابي يتعلق بصرف مستحقات العاملين بشركة المحمودية المسئولة عن الخدمات اللوجستية بالنقابة، وكان هدف الجميع، إنساني لحل مشكلات العاملين بالشركة وصرف رواتبهم، وارتأى الزميل هشام يونس، أن الأمر يستلزم قرارا من مجلس النقابة، لتغطية رواتب جميع العاملين، وكان رأي جمال عبد الرحيم أن المسألة تتطلب قرارًا إداريًا عاجلًا، وخاصة أنه من الممكن تغطية الرواتب كاملة من خلال مستحقات الشركة لدى النقابة في باقي الأعمال الأخرى.

وأكد نقيب الصحفيين، أنه خاطب الشئون المالية بنقابة الصحفيين، لصرف رواتب العاملين بالشركة، استقطاعًا من باقي مستحقات الشركة لدى النقابة، طبقًا لاتفاق وخطابات سابقة، حتى لا يتأخر حصول العاملين على رواتبهم.

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