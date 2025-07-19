السبت 19 يوليو 2025
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محافظات

قطع الكهرباء عن مناطق في نقادة بقنا غدا

قطع الكهرباء عن مناطق
قطع الكهرباء عن مناطق في نقادة بقنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا، عن قطع الكهرباء بمغذي الخطارة رقم ٢من محولات نقادة، غدا “الأحد”بسبب الصيانة الدورية.

مناطق القطع بقنا

واضافت الوحدة في بيانها أن المناطق المتأثرة بالقطع هي:مدينة نقادة الجديدة-مساكن الشيخ حسين-المحكمة-البنزينة الوطنية-قرية الخطارة-نجع الفيران-نجع أبوليلة-نجع أبو رزق الله-نجع أبو ضوي-الدرايشة-الصعايدة، وذلك من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة صباحا.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

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قرية الخطارة قنا قطع الكهرباء محافظة قنا مدينة نقادة نقادة

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