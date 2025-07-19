انتشال جثة شاب غرق في شاطئ كناري بالعجمي هانوفيل

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصين الخير، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه في شاطئ كناري الزهراء بالهانوفيل بمنطقة العجمي غرب المدينة، بعد ظهور جثته وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مسئولي شاطىء كناري الزهراء بالهانوفيل غرب المدينة، بغرق شاب محمود محمد رضا محمود مصطفى عنده 27 سنه، أثناء نزوله مياة البحر للاستحمام وجرفه التيار ولم يظهر بعد ذلك.

ومن جانبه قال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن جميع الغواصين توجهوا إلى مكان الواقعة للاشتراك في عملية البحث، الحمد لله تم انتشال غريق الهانوفيل بعد ظهور الجثة، بفضل الله بالقرب من مكان غرقه اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين واللهم ارزق اهله الصبر والسلوان، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف الي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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