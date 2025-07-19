السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة الذهب والدولار عالميًا، لعبة شد الحبل مستمرة

الذهب والدولار
الذهب والدولار

الذهب، يشهد شهر يوليو الجارى تقلبات لافتة في أسواق الذهب والدولار، مدفوعة بتطورات سياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر في معنويات المستثمرين، وأعادت ترتيب أولويات التداول العالمي وجاء هذا الشهر ليؤكد العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، بينما حافظ كلا الأصلين على جاذبيته في ظروف متغيرة.

اقرأ التالى: سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 18 يصل لهذا المستوى

الذهب يحافظ على بريقه رغم الضغوط

وبحسب خبراء بسوق المال واصل الذهب أدائه المتذبذب خلال يوليو، متحركًا في نطاق سعري تراوح بين 3,300 و3,360 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد بلغ مستويات تاريخية في أبريل الماضي تجاوزت 3,500 دولار ورغم هذه التراجعات النسبية، حافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن، خاصةً في ظل عودة التوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية حول العالم التي واصلت شراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر.

كما دعمت التوقعات الاقتصادية السائدة موقف الذهب، مع مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، وزيادة القلق من ركود محتمل في الأسواق الغربية، مما جعل المستثمرين يعززون حيازاتهم من الذهب كتحوّط استراتيجي ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الرهان طويل الأمد على المعدن الثمين.

اقرأ التالى: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19 يوليو 2025

 

الدولار الأمريكي: قوّة متذبذبة تحت تأثير السياسة 

على الجانب الآخر، يرى خبراء بسوق المال ان الدولار الأمريكي يشهد حركة تداول نشطة خلال يوليو، مدفوعًا بتطورات السياسة النقدية وتوترات داخلية في الولايات المتحدة، فقد تحرك مؤشر الدولار (DXY) بين 97.70 و98.55 نقطة، متأثرًا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهو ما تسبب في تراجع مؤقت لقيمة الدولار. 

ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات الأسواق باستمرار تشديد السياسة النقدية، ساهما في إعادة بعض الزخم للعملة الخضراء فخلال النصف الثاني من الشهر، استقر الدولار نسبيًا فوق مستويات الدعم، مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. 

اقرأ التالى: تراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم فى مصر السبت

التداول بين الذهب والدولار.. علاقة عكسية قائمة

جدير بالذكر أكدت تحركات السوق خلال يوليو الجارى العلاقة العكسية التاريخية بين الذهب والدولار، ففي الأوقات التي ارتفع فيها مؤشر الدولار، لوحظ تراجع طفيف في أسعار الذهب، نتيجة انخفاض الطلب على المعدن في ظل قوة العملة الأميركية أما حين تراجعت الثقة بالدولار، كما حدث عقب تصريحات سياسية مثيرة للجدل، ارتفع الذهب بسرعة مستفيدًا من اندفاع المستثمرين إلى الأمان.  

وتشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب واجه مقاومة عند مستويات 3,360 دولار، بينما تلقى دعمًا قويًا عند 3,300 دولار، أما الدولار، فقد وجد مقاومة حول 98.50 نقطة، مع دعم ثابت قرب 97.70، وهو ما عكس حالة ترقّب حذرة لدى المستثمرين في ظل ضبابية مستقبل الفائدة والسياسات المالية الأمريكية. 

توازن هش في ظل عالم متغير

ويختتم شهر يوليو الجارى بتأكيد حقيقي على أن الذهب والدولار لا يزالان ركيزتين أساسيتين في توجهات المستثمرين عالميًا، فرغم الضغوط السياسية والمالية، ظل الذهب ملاذا آمنا للمؤسسات والأفراد، بينما حافظ الدولار على مركزه القوي كعملة احتياط عالمية، معتمدا على عوائد مرتفعة وثقة نسبية في الاقتصاد الأمريكي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسواق الذهب الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي التوترات الجيوسياسية السياسة النقدية الذهب العالمي الذهب الدولار المعدن الأصفر الولايات المتحدة رئيس مجلس الاحتياطي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشر الدولار DXY مؤشر الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي مجلس الذهب العالمي مشتريات البنوك المركزية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 18 يصل لهذا المستوى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19 يوليو 2025

الـ1 جرام بـ 6 آلاف جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم

آخر تطورات أسعار الفضة بالصاغة اليوم السبت

تراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم فى مصر السبت 19 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025

البورصة المصرية خلال 2025.. تحولات جذرية وفرص استثمارية واعدة في قلب التحديات الاقتصادية.. وخبراء يكشفون تاثير السياسات الاقتصادية على السوق

الأكثر قراءة

بعد أزمة وسام أبو علي، حقيقة إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني محليًا

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هل الزمالك اتخذ قرارًا ببيع أحمد فتوح؟

زوجة إيلي صعب تحرج الفنان وائل كفوري في حفل زفاف ابنها (فيديو)

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إسماعيل وأسرار بناء الكعبة المشرفة

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

المزيد
الجريدة الرسمية