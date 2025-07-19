حركة الذهب والدولار عالميًا، لعبة شد الحبل مستمرة

الذهب، يشهد شهر يوليو الجارى تقلبات لافتة في أسواق الذهب والدولار، مدفوعة بتطورات سياسية واقتصادية أثرت بشكل مباشر في معنويات المستثمرين، وأعادت ترتيب أولويات التداول العالمي وجاء هذا الشهر ليؤكد العلاقة العكسية التقليدية بين الذهب والدولار، بينما حافظ كلا الأصلين على جاذبيته في ظروف متغيرة.

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الذهب يحافظ على بريقه رغم الضغوط

وبحسب خبراء بسوق المال واصل الذهب أدائه المتذبذب خلال يوليو، متحركًا في نطاق سعري تراوح بين 3,300 و3,360 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد بلغ مستويات تاريخية في أبريل الماضي تجاوزت 3,500 دولار ورغم هذه التراجعات النسبية، حافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن، خاصةً في ظل عودة التوترات الجيوسياسية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية حول العالم التي واصلت شراء كميات كبيرة من المعدن الأصفر.

كما دعمت التوقعات الاقتصادية السائدة موقف الذهب، مع مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، وزيادة القلق من ركود محتمل في الأسواق الغربية، مما جعل المستثمرين يعززون حيازاتهم من الذهب كتحوّط استراتيجي ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الرهان طويل الأمد على المعدن الثمين.

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الدولار الأمريكي: قوّة متذبذبة تحت تأثير السياسة

على الجانب الآخر، يرى خبراء بسوق المال ان الدولار الأمريكي يشهد حركة تداول نشطة خلال يوليو، مدفوعًا بتطورات السياسة النقدية وتوترات داخلية في الولايات المتحدة، فقد تحرك مؤشر الدولار (DXY) بين 97.70 و98.55 نقطة، متأثرًا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهو ما تسبب في تراجع مؤقت لقيمة الدولار.

ومع ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتوقعات الأسواق باستمرار تشديد السياسة النقدية، ساهما في إعادة بعض الزخم للعملة الخضراء فخلال النصف الثاني من الشهر، استقر الدولار نسبيًا فوق مستويات الدعم، مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

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التداول بين الذهب والدولار.. علاقة عكسية قائمة

جدير بالذكر أكدت تحركات السوق خلال يوليو الجارى العلاقة العكسية التاريخية بين الذهب والدولار، ففي الأوقات التي ارتفع فيها مؤشر الدولار، لوحظ تراجع طفيف في أسعار الذهب، نتيجة انخفاض الطلب على المعدن في ظل قوة العملة الأميركية أما حين تراجعت الثقة بالدولار، كما حدث عقب تصريحات سياسية مثيرة للجدل، ارتفع الذهب بسرعة مستفيدًا من اندفاع المستثمرين إلى الأمان.

وتشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب واجه مقاومة عند مستويات 3,360 دولار، بينما تلقى دعمًا قويًا عند 3,300 دولار، أما الدولار، فقد وجد مقاومة حول 98.50 نقطة، مع دعم ثابت قرب 97.70، وهو ما عكس حالة ترقّب حذرة لدى المستثمرين في ظل ضبابية مستقبل الفائدة والسياسات المالية الأمريكية.

توازن هش في ظل عالم متغير

ويختتم شهر يوليو الجارى بتأكيد حقيقي على أن الذهب والدولار لا يزالان ركيزتين أساسيتين في توجهات المستثمرين عالميًا، فرغم الضغوط السياسية والمالية، ظل الذهب ملاذا آمنا للمؤسسات والأفراد، بينما حافظ الدولار على مركزه القوي كعملة احتياط عالمية، معتمدا على عوائد مرتفعة وثقة نسبية في الاقتصاد الأمريكي.

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