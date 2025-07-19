إقامة أمسية لنجوم شباب الموسيقى العربية على المسرح المكشوف بالأوبرا

تتواصل عروض المهرجان الصيفي الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث تقام أمسية طربية يحييها النجوم من شباب الموسيقى العربية بالأوبرا مؤمن خليل، ياسر سليمان، أحمد سعيد، نهى حافظ، رحاب عمر ويقودها المايسترو أحمد عامر، وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 21 يوليو على المسرح المكشوف.

برنامج حفل شباب الموسيقى العربية

ويتضمن حفل شباب الموسيقى العربية في ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمجموعة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية الحديثة والمعاصرة منها طاير ياهوى، على بابى واقف قمرين، بياع القلوب، على الضحكاية، هوى ياهوى وغيرها.

المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالأوبرا

يشار إن صيف الأوبرا 2025 يعد موسمًا فنيًا إستثنائيًا ويضم الوانًا من الإبداع المصرى، حيث تتوهج القاهرة والإسكندرية بعروض متنوعة تجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

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