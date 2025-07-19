توصيات مؤتمر «أدب الخيال العلمي للأطفال» فى دورته الثانية

اختتم نادي القصة بالقاهرة، فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لأدب الأطفال، الذي نُظمه لجنة أدب الأطفال بنادي القصة، وجاء تحت عنوان: (أدب الخيال العلمى للأطفال.. جسر نحو المستقبل والإبداع)، واستضاف المؤتمر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازى. وقد شهد اليوم الثانى من المؤتمر عدة جلسات بحثية، ومائدة مستديرة ناقشت التحديات التى تواجه هذا النوع من الأدب.

واختُتمت الفعاليات بجلسة ختامية تضمنت التوصيات النهائية، عُقدت فى الساعة الرابعة عصرًا، وقد استُهلت هذه الجلسة بكلمة للكاتب محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة بالقاهرة، الذي عبّر عن امتنانه بنجاح المؤتمر وما رصده من أصداء وتفاعل واسع معه، وتابع مؤكدًا أهمية الاستمرارية فى دعم أدب الخيال العلمى للأطفال كأداة لبناء وعى علمى وثقافى لدى الأجيال القادمة.

توصيات مؤتمر أدب الخيال العلمي للأطفال

ثم قام أمين عام المؤتمر، الشاعر عبده الزراع، بقراءة التوصيات الختامية التى خلصت إليها فعاليات المؤتمر، والتى شملت ما يلى:

أولًا:

توصيات موجهة إلى المؤسسات والهيئات المعنية

- - توجيه عناية الباحثين إلى أهمية القيام بدراسات تتناول صورة البطل فى قصص الخيال العلمى.

-إقامة ورش عمل بقصور الثقافة لكتاب أدب الطفل فى التكنولوجيا وكيفية توظيفها في أعمالهم.

- عقد بروتوكلات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لإمداد المكتبات المدرسية والعامة بقصص الخيال العلمى.

-تغذية المكتبات المدرسية والعامة بكتب وقصص الخيال العلمى.

- توظيف الخيال العلمى تربويًا وتعليميًا في مناهج التربية والتعليم.



-توجيه عناية الباحثين والمختصين في مجال أدب الطفل بشكل عام وأدب الخيال العلمى بشكل خاص أن يوجهوا مزيد من الدراسات تتناول منتوج الرائد: نهاد شريف، للوقوف على مميزات هذا الأدب من خلال إنتاجه، الذى استحق أن يقام مؤتمرنا هذا العام على شرف اسمه الكبير.



ثانيا: توصيات خاصة بكُتاب أدب الطفل:-

-تشجيع التعاون بين الكتاب والعلماء والتربويين فى انتاج محتوى علمى للأطفال.

-الاتفاق بين كتاب أدب الطفل على تعريف متفق عليه لأدب الخيال العلمى.

-إقامة مشروع عربى تشارك فيه كل الدول العربية؛ ليضم كل ما هو علمى بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ومركز سوزان مبارك الاستكشافى للعلوم لإرساء دعائم المعلوماتية العلمية للطفل.

تشجيع الكتاب على انتاج نصوص قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعى (ميتافيرس) وما يستجد من مستحدثات مواكبة للتقدم التكنولوجى.

ثالثًا: توصيات خاصة بالأسرة:

-تشجيع الأباء والمربيين على أقتناء روايات وقصص الخيال العلمى العربية والمترجمة لتنمية ملكة الخيال والابداع.

- تحفيز المربيين على اصطحاب أطفالهم إلى الندوات وورش العمل الخاصة بأدب الخيال العلمى.

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