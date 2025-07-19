السبت 19 يوليو 2025
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اقتصاد

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 ، أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو الحالي للعاملين بالدولة بجانب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025.

وأوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فيتو 

 

بدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.


زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

 

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية، فيتو


تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم

أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:

-زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.

-رفع حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه.

-دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.


التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين

أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا. كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

 

رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.

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