ما تركنيش لحظة، حسام حبيب يوجه الشكر إلى هيثم شاكر على دعمه له بعد كسر قدمه

حرص المطرب حسام حبيب، على توجيه رسالة شكر مؤثرة إلى الفنان هيثم شاكر أمام جمهور موسم جدة الغنائي أثناء مشاركته في فعاليات حفل "أحاسيس" الذي أقيم أمس الجمعة، مؤكدًا عمق الصداقة والمواقف الإنسانية التي تجمعهما.

جاءت رسالة الثناء والشكر لهيثم شاكر بعدما تعرض حسام لكسر في القدم إثر حادث وقع له خلال البروفات الأخيرة للحفل، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة؛ فكان هيثم شاكر حاضرًا وملازمًا له في هذه اللحظات الصعبة، حيث رافقه بنفسه حتى المستشفى وظل موجودًا معه طوال فترة الفحوصات، كما حرص على الاطمئنان عليه ومواساته حتى لحظة خروجه.

وفي لحظة صادقة على المسرح، عبر حسام حبيب عن امتنانه قائلًا إن المواقف الحقيقية تظهر في أوقات الشدة، مستشهدًا بما فعله هيثم شاكر الذي لم يتركه ولو للحظة منذ إصابته وحتى عودته لاستكمال الحفل.

كما نال هيثم شاكر تصفيقًا قويًّا من الجمهور تقديرًا لمساندته لزميله، وعرض حسام صورته على كرسي متحرك وبجواره هيثم شاكر على شاشة الحفل وعلق عليها قائلًا: "كلمة شكر للفنان هيثم شاكر اللي النهاردة ساب كل حاجة وجاء معي للمستشفى ولم يتركني للحظة، وعاوز أقوله كل سنة وأنت طيب لأن عيد ميلاده النهاردة.. هيثم حبيبي وزميلي وأخويا وعشرة عمري وطبعا عاوز أشكر أهل جدة والمملكة العربية السعودية اللي ليا الشرف أقف قدامه لأول مرة، وأسف لأني أظهر أمامكم بهذا الشكل بإصابتي مش هقدر أسيبكم وجيت علشانكم".

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