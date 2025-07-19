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جولة تفقدية على وحدة صحة السلامية بقنا (صور)

جولة تفقدية على وحدة
جولة تفقدية على وحدة صحة السلامية، فيتو

 أجرت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، جولة تفقدية المتابعة على الوحدة الصحية بعزبة عبد الرحمن  بالقرية للوقوف على مدى تقديم الخدمة للمواطن ومدى رضاه عن الخدمة ومؤديها لهم.
كما أنه تم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف.


وتم التأكد من توافر معظم الادوية والامصال وتلاحظ نقص ببعض الأدوية فتم اتخاذ اللازم نحو توفير هذه الأدوية فى أسرع وقت.

كما تم المرور والمتابعة على جميع الأقسام والعيادات بالوحدة الصحية.

وفى سياق متصل أكد حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أنه فى حال وجود اى شكوى باى من المدينة أو القرى فى أى قطاع من القطاعات يتم التعامل الفوري معها وإيجاد حلول جذرية وفعالة لها فيما لا يخالف القواعد والقوانين.

وشدد على تكثيف أعمال المتابعات الميدانية بالقرى حتى يشعر المواطن بمدى تواجد المسئول جنبا الى جنب بجواره والتواصل الفعال والبناء مع المواطن وبذل قصارى الجهد حتى نحظى برضا الله عز وجل ثم رضا المواطن.

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قرية السلام قرية السلامية قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي

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