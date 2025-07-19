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فصل الكهرباء عن فاو بحري في قنا

فصل الكهرباء عن فاو
فصل الكهرباء عن فاو بحري، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، قطع الكهرباء عن مغذي فاو بحري وذلك اليوم السبت لعمل صيانة دورية.

 

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي “الياسرية والحمامدة” من الساعة الرابعة صباحًا حتى السابعة صباحًا.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا قطع الكهرباء مدينة دشنا مناطق قطع الكهرباء

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