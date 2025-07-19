السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع الكهرباء عن 5 مناطق بنجع حمادي في قنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي لعمل صيانة دورية، وذلك اليوم السبت من الساعة السادسة صباحًا إلى الثامنة صباحًا. 

 

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء

وأضاف بيان الوحدة المحلية، أن المناطق المتأثرة هي “التأمينات وتوابعها، نادي شبان وتوابعها، مجلس المدينة الجديدة، قصر ثقافة النجع وتوابعها، الصاغة”.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصتْ أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

الأقباط يحتفلون بتطييب رفات اللابس الروح بديره في قنا (فيديو)

وفد من وحدة حياة كريمة ومسئولي برنامج الأغذية العالمي والفاو يزورون قنا

بالأسماء، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في قنا

فصل الكهرباء عن فاو بحري في قنا غدا

الأكثر قراءة

زوج البلوجر هدير عبد الرازق: زرعت كاميرات بالشقة وصورتني دون علمي وضربتها علشان بتشرب مخدرات

بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي

اندلاع حريق هائل بالكويت وفرق الإطفاء تكافح لإخماده

بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

رسالة غامضة من أحمد سيد زيزو بعد وصول الأهلي إلى تونس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

بالطبل البلدي، تجار الجملة يحتفلون بمزاد المانجو في سوق المستقبل بالإسماعيلية (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بالنجاة من مخاطر كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية