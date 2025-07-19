اليوم، قطع الكهرباء عن 5 مناطق بنجع حمادي في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي لعمل صيانة دورية، وذلك اليوم السبت من الساعة السادسة صباحًا إلى الثامنة صباحًا.

المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء

وأضاف بيان الوحدة المحلية، أن المناطق المتأثرة هي “التأمينات وتوابعها، نادي شبان وتوابعها، مجلس المدينة الجديدة، قصر ثقافة النجع وتوابعها، الصاغة”.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصتْ أرقامًا للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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