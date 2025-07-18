نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رسالة إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بخصوص الزيادة المرتقبة في بدل التدريب والتكنولوجيا.

قال فيها: "زميلاتي وزملائي وأساتذتي تصل إلينا أصواتكم الواضحة عبر الصفحات الخاصة بالصحفيين ومنصات التعبير المختلفة، وأؤكد لكم أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة يدركان تمامًا أن الصرخات المكبوتة التي تملأ صفحاتكم بشأن تأخر إعلان زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا هي انعكاس للأوضاع الصعبة التي نعانيها جميعًا".

وأضاف: "بذلنا كل الجهود لصرف البدل هذا الشهر وتوفيره من ميزانية النقابة رغم التأخر المعتاد سنويا في تحويله للنقابة مع بداية السنة المالية، إننا نرى في كل كلمة كُتبت تعبيرًا صادقًا عن الأزمة التي تعاني منها المهنة وانعكاسًا صادقًا لهمومنا المشتركة، ولا نزال نؤمن أننا نستمد قوتنا منكم، ومن وقوفنا صفًّا واحدًا من أجل تحقيق مصالحنا".



وتابع: "ونتحرك في هذا الإطار بخطوات مسؤولة عمادها الحفاظ على مصالح جموع الصحفيين، وتواصلنا في سبيل ذلك مع جميع الأطراف ذات الصلة".

وقال: "وأؤكد لكم بكل وضوح: أننا نؤمن بحقنا جميعًا في النقد مهما كان حادًّا، وأن أيَّ نقدٍ يُوجَّه لي أو لمجلس النقابة هو نقدٌ مشروعٌ مهما بلغت حدَّته، وواجبُنا أن نرى مسبباته ونتعامل معها ونسعى لتجاوزها معًا؛ لأن النقد الشفاف هو شريان الحياة في مهنتنا، وهو بوابة التقدم وتصحيح الأوضاع في مسيرتنا النقابية".

أما فيما يخص ملف البدل، قال: "فاعلموا أن النقيب والمجلس يتحركان بمنتهى المسؤولية، وكل قراراتهم مبنية على حسابات متأنية لضمان تحقيق أعلى قدر من المصالح للجمعية العمومية، والحفاظ على مكتسباتنا. نعلم أن التأخير في إعلان تفاصيل الزيادة يثير قلقًا مشروعًا، لكننا نؤكد: أن تواصلنا المباشر حتى هذه اللحظة ينفي بشكل قاطع ما يثيره البعض عن وجود نية للتراجع عن زيادة البدل، وأن جميع المؤشرات والرسائل الرسمية التي وردت لنا تؤكد أن التطبيق قيد الإنجاز وفق الآليات المتفق عليها، وما جرى في العديد من السوابق يُعزز ذلك.

واختتم: "وأخيرا.. لقد اخترنا الصبر على العجلة، لأنه لا سبيل لنا غير الأخذ بالأسباب السليمة، ونعدكم بأننا سنوافيكم قريبًا بأي تطور فور حصوله، وثقتنا بوعيكم وقوة اتحادكم هي رأس مالنا في هذا المسار. ويبقى أنني كنت وما زلت وسأظل على العهد معكم موجودًا في مكتب النقيب بالنقابة يوميًّا، للرد على استفسارات كل الزملاء".

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