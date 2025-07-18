بالأسماء والرموز، المرشحون في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ۲۰۲۵، وذلك بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ



وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

" لازم تعرف “… حازم بدوي يدعو الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية

وجه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للناخبين بمناسبة إعلان القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، وانطلاق الدعاية الانتخابية، والمقرر إجراؤها بالنسبة للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس، بينما يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.



وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في فيديو موجه للناخبين على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "لازم تعرف": "ينبغي أن تدرك أن الانتخابات ليست مجرد إجراء نقوم به يوم الاقتراع، بل هي انعكاس لثقافة الشعب، وتجسيد لوعيه ورقيّه وحضارته.



وبالتحديد هو جوهر العملية الانتخابية؛ إذ تعبّر عن المشاركة الحقيقية الواعية للمواطنين، وإيمانهم بالتعددية والاختلاف، وثقافة الحوار.

فاجعل حرصك على التصويت والمشاركة في الانتخابات جزءًا من شخصيتك، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يليق بمصر والمصريين. شارك… فصوتك مسموع.

“ بنداري ” يدعو الناخبين للاستعلام عن موقفهم الانتخابي عبر موقع وتطبيق الهيئة



وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية قاعدة بيانات الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.



وقال المستشار أحمد بنداري خلال فيديو تحت عنوان "لازم تعرف" على صفحة الهيئة الوطنية للانتخابات بمواقع التواصل الاجتماعي: ينبغي أن تعلم أن قاعدة بيانات الناخبين هي سجل يضم أسماء وعناوين كل مصري ومصرية ممن لهم حق الانتخاب داخل مصر.



وأضاف أن كل من يبلغ 18 عامًا يُقيَّد تلقائيًا في هذه القاعدة، التي تُعد أساس العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة.



وتابع: كما يمكنك الاستعلام عن موقفك الانتخابي بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالهيئة على هاتفك المحمول. شارك… فصوتك هيوصل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق الدعاية الانتخابية تبدأ من اليوم ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥.

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