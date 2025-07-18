الأقباط يحتفلون بتطييب رفات اللابس الروح بديره في قنا (فيديو)

احتفل العديد من الأقباط بدير اللابس الروح بحاجر صوص بمدينة نقادة،غرب محافظة قنا.

وذلك بحضور الانبا بيمن مطران نقادة وقوص وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة وشعب الايبارشية.

دير اللابس الروح

يبعد دير "القديس العظيم اللابس الروح الأنبا بسنتاؤس" عن مدينة نقادة، نحو 8 كيلو مترات، وعلى بعد 38 كيلو مترا من مدينة قنا على الطريق الصحراوي، في قلب الجبل بين محافظتي قنا والأقصر، ويعد من أقدم الأديرة الموجودة بالمنطقة بعد دير الأنبا بقطر.

حياة القديس



يعد الأنبا بسنتاؤس من آباء القرن السادس الذي امتد من سنة 548 ميلادية إلى سنة 631 ميلادية، وهو يعد صورة للراهب المتوحد الناسك السائح الذي وصل إلى مقام الثيئورية أو الرؤى والمكاشفات الإلهية، كما ورد في كتاب سيرة القديس لأنبا المتنيح غريغورس أسقف عام الدراسات اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي.



وكان الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح والذي سمي بهذا الاسم طبقًا لبعض المصادر الكنسية، أن ظهوره كان قويًا لدرجة لا يستطيع فيها البعض رؤيته، نظرًا لشدة الضوء التي كان يظهر بها القديس.



وأكد الأب كيرولس، كاهن دير القديس بنقادة، أن القديس ترهبن وهو في عمر 20 عامًا وقضي بالرهبنة 30 عامًا وبالأسقفية 33 سنة، ورسم القديس على يد البابا دميانوس الـــــ35 في تعداد البابوات الذي جلس على الكرسي المرقسي عام 570 ميلادية تقريبًا ليصبح أسقفًا على إيبارشية قفط.

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