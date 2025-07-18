الأنبا بيمن يترأس عشية نهضة اللابس الروح بديره في نقادة بقنا (صور)

ترأس الأنبا بيمن،مطران نقادة وقوص وتوابعهما، ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل العامر ببرية الاساس بنقادة صلوات العشية بديره بحاجر صوص التابعة لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، ببرية الأساس بنقادة، جنوب محافظة قنا، باكتشاف مقبرة "القديس العظيم اللابس الروح الأنبا بسنتاؤس" في ثالث عيد له.

"فيتو"ترصد لكم في 15 معلومة عن القديس اللابس الروح بكنيسته بديره في نقادة:

1-من آباء القرن السادس الذي امتد من سنة 548 ميلادية إلى سنة 631 ميلادية

2-يعد صورة للراهب المتوحد الناسك السائح الذي وصل إلى مقام الثيئورية أو الرؤى والمكاشفات الإلهية.

3- ظهور له بئر الماء وجف منذ أغسطس من عام 2002، وتبعد عن الدير نحو 3 كيلومترات تقريبًا جهة الشمال الغربي من الدير وهي عبارة عن حفرة عمقها من 150 إلى 190 سم، وتأتي بالماء من خلال قنوات ممتدة من الغرب إلى الشرق.

4- سمي بهذا الاسم طبقا لبعض المصادر الكنسية، أن ظهوره كان قويًّا لدرجة لا يستطيع فيها البعض رؤيته، نظرًا لشدة الضوء التي كان يظهر بها القديس.

5- ترهبن وهو في عمر 20 عامًا وقضى بالرهبنة 30 عامًا وبالأسقفية 33 سنة.

6- رسم القديس على يد البابا دميانوس الـــــ35 في تعداد البابوات الذي جلس على الكرسي المرقسي عام 570 ميلادية تقريبًا ليصبح أسقفًا على إيبارشية قفط.

7- يوجد حجر الزيت الذي تحدث عنه يوحنا تلميذ القديس وموجود منذ بناء الدير وكان سببًا في شفاء كثير من المرضى.

8- يوجد بجوار العين طين لزج له لون أخضر زرعي ورائحة خاصة وهذه العين لا يجف ماؤها أو طينها على الإطلاق وعلى مدار السنة.

9- يبعد دير "القديس العظيم اللابس الروح الأنبا بسنتاؤس عن مدينة نقادة، نحو 8 كيلومترات، وعلى بعد 38 كيلومترًا من مدينة قنا على الطريق الصحراوي في قلب الجبل.

10 -يعد ديره من أقدم الأديرة الموجودة بنقادة بعد دير بقطر بنقادة.

11- تم العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح خلال أعمال الترميم بديره أغسطس 2018، وأثناء العمل بالمذبح الأوسط ويحمل اسمه.

12-عثر على مقبرة أسفل المذبح على عمق مترين من سطح الأرض بها رفات القديس الأنبا بسنتاؤس.



13-السرسر موضوع بطريقة نادرة على سرير حجري مكتوب عليه باللغة القبطية اسم القديس منذ 14 قرنًا من الزمان.

14-تم وضع الرفات الذي عثر عليه داخل أنبوب موجود في الدير، ووضع جميع القطع داخل مكان مخصص له وذلك بالتنسيق مع هيئة الآثار.

15- احتفال سنوي لللابس الروح بحضور أساقفة إيبارشيات الصعيد وزيارات مختلفة لعدد كبير منهم بينهم أسقف المجر.

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