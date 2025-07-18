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محافظات

السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 45 في الإسكندرية (فيديو)

حريق بسيارة ملاكي
حريق بسيارة ملاكي بمنطقة 45 في الإسكندرية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل في إحدى السيارات الملاكي بمنطقة ٤٥ شرق المحافظة. 

 

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران في أحد السيارات بمنطقة ٤٥  شرق المحافظة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمعداتها لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران بداخل السيارة.

وكانت منطقة العطارين وسط المحافظة شهدت انهيار عقار قديم مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٦ آخرين.

وتفقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية موقع انهيار العقار والتشديد على سرعة رفع الأنقاض وإسعاف المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بالمنطقة.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية بمنطقة ٤٥

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