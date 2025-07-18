انعكاس لثقافة الشعب، رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المواطنين للمشاركة في التصويت (فيديو)

وجه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للناخبين بمناسبة إعلان القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، وانطلاق الدعاية الانتخابية، والمقرر إجراؤها بالنسبة للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس، بينما يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في فيديو موجه للناخبين على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "لازم تعرف": " ينبغي أن تدرك أن الانتخابات ليست مجرد إجراء نقوم به يوم الاقتراع، بل هي انعكاس لثقافة الشعب، وتجسيد لوعيه ورقيّه وحضارته.

وهذا بالتحديد هو جوهر العملية الانتخابية؛ إذ تعبّر عن المشاركة الحقيقية الواعية للمواطنين، وإيمانهم بالتعددية والاختلاف، وثقافة الحوار.

فاجعل حرصك على التصويت والمشاركة في الانتخابات جزءًا من شخصيتك، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يليق بمصر والمصريين. شارك… فصوتك مسموع.

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