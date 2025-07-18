الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

انعكاس لثقافة الشعب، رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المواطنين للمشاركة في التصويت (فيديو)

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
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وجه القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للناخبين  بمناسبة إعلان القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، وانطلاق الدعاية الانتخابية، والمقرر إجراؤها بالنسبة  للمصريين بالخارج يومى 1 و2 أغسطس، بينما يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و5 أغسطس المقبل. 

وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في فيديو موجه للناخبين على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بمواقع التواصل الاجتماعي  تحت عنوان "لازم تعرف": " ينبغي أن تدرك أن الانتخابات ليست مجرد إجراء نقوم به يوم الاقتراع، بل هي انعكاس لثقافة الشعب، وتجسيد لوعيه ورقيّه وحضارته. 

وهذا بالتحديد هو جوهر العملية الانتخابية؛ إذ تعبّر عن المشاركة الحقيقية الواعية للمواطنين، وإيمانهم بالتعددية والاختلاف، وثقافة الحوار. 

فاجعل حرصك على التصويت والمشاركة في الانتخابات جزءًا من شخصيتك، وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا نعيش في مجتمع ديمقراطي يليق بمصر والمصريين. شارك… فصوتك مسموع.

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الهيئة الوطنية للانتخابات القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المشاركة فى الانتخابات

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