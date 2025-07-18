مروان عطية يبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل

يبدأ مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي؛ استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية ومباريات الفريق الأسبوع المقبل حسب البرنامج الذي وضعه له الطبيب المعالج الذي أجرى له عملية منظار "الفتاق".

ومن المنتظر أن يستمر برنامج مروان العلاجي حتى اكتمال شفاء اللاعب وتأكيد الأطباء على جاهزية اللاعب وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية ومن ثم مباريات الفريق.

وأكد الطبيب المعالج للأعب أنه لا داعي للاستعجال على الإطلاق في العودة خاصة وأنه تم تركيب شبكة في بطن اللاعب بعد اتساع مساحة "الفتاق" في بطنه بعد تأخره في إجراء الجراحة فترة كبيرة بسبب ضغط المباريات.

سر استبعاد ثلاثي الأهلي من معسكر تونس

أكد مصدر مسئول بإدارة الكرة بالنادي الأهلي أن السبب الرئيسي لاستبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق بتونس استعدادًا للموسم الجديد، يرجع لخوف إدارة الكرة من أن تؤثر أزمة رحيل وسام، على المعسكر وتصدير أجواء سلبية في المعسكر تؤثر على تركيز اللاعبين وتعيق الهدف الأساسي من المعسكر وهي الاستعداد الجيد للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن رحيل وسام من عدمه أو تلقيه عروضا خارجية لا علاقة له باستبعاد اللاعب ولكن الخوف من تبعيات ما يحدث على باقي لاعبي الفريق وليس أكثر.

كما أكد المصدر أن الجهاز رفض طلب إمام عاشور بالتواجد في المعسكر نظرًا لإصابته ورغبة من الجهاز في استكمال اللاعب برنامجه العلاجي في القاهرة.

وهو نفس السبب الذي منع تواجد مروان عطية الذي أجرى عملية جراحية منذ أسبوع تعيقه عن التواجد في المعسكر.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لتونس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد - أحمد عابدين - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

وتواجد الثلاثي الشاب أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم ضمن قائمة الأهلي التى تتواجد في تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث يستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري

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