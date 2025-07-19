بعد دخولها في معارك مع الدروز.. أبرز المعلومات عن العشائر السورية وأماكن تمركزهم.. البكارة والعكيدات والتركمان الأكبر بين 30 قبيلة.. ودمشق وريفها والبادية أهم مناطق نفوذها

شهدت الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر من البدو و القبائل السورية والفصائل المسلحة التابعة للدروز في محافظة السويداء.

وأعلنت العشائر السورية النفير العام لمساندة البدو في السويداء في الاشتباكات التي تشهدها المحافظة.

ونقلت تقارير دخول بعض العشائر إلى المحافظة بينما تبرز المقاطع المنتشرة على منصات التواصل توجه الآلاف من مقاتلي العشائر باتجاه المدينة ذات الأغلبية الدرزية.

وبحسب الإعلام السوري، قتل أكثر من 100 شخص، وهُجرت آلاف العائلات من عشائر البدو في السويداء يوم الجمعة، وسط اتهامات لفصائل محلية بارتكاب مجازر وإحراق منازل.

وبينما تستمر حركة النزوح بين بدو السويداء، تشير المعلومات إلى احتجاز أكثر من ألفي مدني من البدو في بلدة شهبا بعد انسحاب القوات الحكومية.

فمن هم العشائر في سوريا وكيف تتوزع خريطتهم الجغرافية؟

يبلغ تعداد مقاتلي العشائر المشاركين في الهجوم 50 ألف مقاتل، وسط توقعات بوصول عشرات الآلاف من المقاتلين من مناطق شرق سوريا ومن حلب ومن دير الزور.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي احتشاد مئات المقاتلين من "عشائر التركمان" و"عشائر البدو" اتجاه السويداء.

وأكدت المصادر أن المقاتلين ينحدرون من 41 قبيلة وعشيرة من العشائر العربية، تشارك في المعارك.

كيف تتوزع العشائر في سوريا؟

تشكل العشائر السورية قوة اجتماعية وسياسية واسعة ويبلغ تعدادها 30 قبيلة وعشيرة عربية أبرزها البكارة والعكيدات والتركمان.

تتواجد العشائر السورية في مناطق نفوذ رئيسة: في دمشق وريفها والبادية، ومناطق الحسكة ومناطق الشمال.وتعقد العشائر اجتماعا دوريا يطلق عليه "تجمع القبائل السورية".

في مدينة السويداء ومحيطها، يقدر أبناء العشائر البدوية بنحو 250 ألف نسمة، يتمركزون في مناطق مثل المقوس، الشهبا، عرى والمزرعة.

بينما تنقسم العشائر إلى ثلاثة مجموعات رئيسية وهي:

القبائل البدوية الكبرى في دير الزور والحسكة والرقة ورف حمص. بينما تتمركز العشائر الريفية والزراعية في حلب وإدلب وحماة وريف دمشق، وتتمثل العشائر شرق البلاد بالعشائر الكردية والتركمانية والديرية في الحسكة والقامشلي وعفرين ومنبج.

إنقاذ بدو السويداء من مجازر جماعية

وفي وقت سابق أعلن النفير الشيخ عبد المنعم الناصيف، رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، داعيًا العشائر إلى التوجه فورًا إلى السويداء "لإنقاذ الأهالي من مجازر جماعية ترتكب بحق بدو المحافظة".

وقالت العشائر في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا)، الخميس الماضي، "نحن أبناء العشائر السورية نتابع بقلق بالغ ما يرتكب من جرائم إبادة بحق عشائر البدو في محافظة السويداء.. وما خلفته من تهجير وتشريد للأهالي الأبرياء".



واعتبر البيان هذا التدخل "واجب أخلاقي وقبلي"، وشدد على أن أي استهداف من أي طرف للمقاتلين "يعتبر انحيازًا إلى الجهة المعتدية".

وطالبت العشائر في بيانها من الدولة "تحييد نفسها" وعدم التدخل أو عرقلة تحرك المقاتلين القادمين من خارج المحافظة.

الداخلية السورية تنفي نيتها الدخول إلى السويداء

وأصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا ينفي التقارير التي تفيد باحتشاد قوات الأمن العام على أطراف مدينة السويداء تجهيزًا للاقتحام.

وقال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا إن "قوات الداخلية في حالة جاهزية طبيعية ولم يتم إصدار أي أوامر بدخول المدينة أو الانتشار فيها".

في المقابل، أكدت الرئاسة السورية أن ما جرى من أعمال عنف بعد انسحاب القوات الحكومية يمثل "خرقًا واضحًا للتفاهمات"، واتهم بيان الرئاسة ما دعاه بالـ "المجموعات الخارجة عن القانون" بارتكاب جرائم مروعة تم توثيقها دوليًا. و

أكدت الرئاسة على ضرورة "تمكين الدولة من بسط سيادتها وتطبيق القانون داخل المدينة".

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