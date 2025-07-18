"لعيبة ملهمش أمان"، تعليق ناري لـ سيد عبد الحفيظ على اقتراب حمدي فتحي من بيراميدز

في تصريحات تليفزيونية مثيرة، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب انتقال حمدي فتحي، نجم الأهلي السابق ولاعب الوكرة القطري الحالي، إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الحفيظ: "لو الصفقة تمت فعلًا، حمدي فتحي هيكون إضافة كبيرة جدًا لبيراميدز، لأنه لاعب مميز جدًا في وسط الملعب، ويمتلك قدرات دفاعية وهجومية عالية، ورغم أنه ماكنش في أفضل حالاته مع الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا، لكنه يظل من أهم اللاعبين في مركزه، وأي فريق يكسب لما يضمه."

ورغم إشادته باللاعب، وجّه عبد الحفيظ انتقادات لاذعة للمشهد الكروي الحالي، قائلًا:

"في الزمن ده مفيش انتماء.. متصدقوش حد بيبوس الشعار، اللعب دلوقتي للمصلحة بس، واللاعبين مافيش أمان، حتى لو قضى سنين في ناديه وحقق بطولات."

وتأتي هذه التصريحات القوية في ظل تقارير صحفية تؤكد أن صفقة انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز باتت قريبة للغاية، مقابل راتب سنوي ضخم يُقدّر بنحو 2 مليون دولار سنويًا للاعب، بالإضافة إلى المقابل المالي الذي سيحصل عليه نادي الوكرة القطري لإتمام الصفقة.

يذكر أن حمدي فتحي لعب دورًا بارزًا في خط وسط الأهلي خلال المواسم الماضية، قبل انتقاله إلى الدوري القطري، ويُعد من أبرز الأسماء في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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