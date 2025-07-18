أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من اليوم الجمعة ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥.

وجاءت أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ كالتالي:

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