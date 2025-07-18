الجمعة 18 يوليو 2025
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أخبار مصر

أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ

أسماء المرشحين بانتخابات
أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي قدمت إليها. 

وتبدأ  فترة الدعاية الانتخابية من اليوم الجمعة  ولمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المرشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥.

وجاءت أسماء المرشحين بانتخابات الشيوخ في المنوفية والغربية وكفر الشيخ كالتالي:   

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الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الصمت الانتخابي انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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