بالأسماء، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في قنا
أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بقنا الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، والذي شمل 24 مرشحًا بينهم 4 سيدات يتنافسون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وطبقًا للكشف جاءت أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا على النحو التالي:
وطبقًا للكشف جاءت أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا على النحو التالي:
1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" عن حزب مستقبل وطن - رمز القلم.
2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات"، عن حزب مستقبل وطن - رمز الكتاب
3. أشرف عبد الوهاب محمد محمود – "أشرف أبو دقة" عن حزب حماة الوطن - رمز الماسة.
4. علي عبدالفتاح علي عثمان - رمز الأسد
5. عبدالجواد أحمد سيد - "عبد الجواد الحجازي"، رمز ساعة اليد.
6. صبحي عياد عطالله عن حزب مصر الحديثة - رمز الكف.
7. سيد علي محمد حسن - "سيد الوكيل" عن حزب النور - رمز الفانوس.
8. شعبان محمود أحمد - "شعبان هاشم العقيلي" عن حزب أبناء مصر - رمز العصفور.
9. مصطفى كمال عبدالوهاب - رمز ثمرة الموز.
10. يوسف السيد يوسف - رمز الصقر.
11. هبة عبد المعز أحمد عن حزب العدل، رمز الشمعة.
12. علي حسام علي أحمد - رمز عنقود العنب.
13. سلوى أبو الوفا حجي عن حزب مصر المستقبل - رمز غصن الزيتون
14. محمد عبد الفتاح أحمد علي - رمز المسلة.
15. عبداللاه عبدالفتاح علي - "عبدالله أبو الشيخ" عن حزب إرادة جيل - رمز المدفع.
16. أشرف حافظ عبد اللطيف - "أشرف الجبالي" - رمز السفينة.
17. محمود حماد يونس محمد - رمز طائرة هليكوبتر.
18. ولاء محمد مكرم - رمز الفراشة.
19. أحمد محمد الصاوي سليم - "أحمد الصاوي" - رمز الفيل.
20. أحمد محمود فوزى أبو هارون - رمز الحوت.
21. ابتسام محمد مرعى - "ابتسام النسر" عن حزب الشعب الديمقراطي - رمز الوردة.
22. صبرى شحات أحمد حسن - "أحمد نصاري" - رمز السكينة.
23- عبدالعال صلاح محمود - رمز الديك.
24. الصباح محمد مندور - "الصباح مندور بلال" عن حزب الإصلاح والتنمية - رمز العصا.
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