بالأسماء، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الشيوخ في قنا

أعلنت اللجنة الفرعية للانتخابات بقنا الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، والذي شمل 24 مرشحًا بينهم 4 سيدات يتنافسون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وطبقًا للكشف جاءت أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا على النحو التالي:

وطبقًا للكشف جاءت أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا على النحو التالي:

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" عن حزب مستقبل وطن - رمز القلم.



2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات"، عن حزب مستقبل وطن - رمز الكتاب



3. أشرف عبد الوهاب محمد محمود – "أشرف أبو دقة" عن حزب حماة الوطن - رمز الماسة.

4. علي عبدالفتاح علي عثمان - رمز الأسد

5. عبدالجواد أحمد سيد - "عبد الجواد الحجازي"، رمز ساعة اليد.

6. صبحي عياد عطالله عن حزب مصر الحديثة - رمز الكف.

7. سيد علي محمد حسن - "سيد الوكيل" عن حزب النور - رمز الفانوس.

8. شعبان محمود أحمد - "شعبان هاشم العقيلي" عن حزب أبناء مصر - رمز العصفور.

9. مصطفى كمال عبدالوهاب - رمز ثمرة الموز.

10. يوسف السيد يوسف - رمز الصقر.

11. هبة عبد المعز أحمد عن حزب العدل، رمز الشمعة.

12. علي حسام علي أحمد - رمز عنقود العنب.

13. سلوى أبو الوفا حجي عن حزب مصر المستقبل - رمز غصن الزيتون

14. محمد عبد الفتاح أحمد علي - رمز المسلة.

15. عبداللاه عبدالفتاح علي - "عبدالله أبو الشيخ" عن حزب إرادة جيل - رمز المدفع.

16. أشرف حافظ عبد اللطيف - "أشرف الجبالي" - رمز السفينة.

17. محمود حماد يونس محمد - رمز طائرة هليكوبتر.

18. ولاء محمد مكرم - رمز الفراشة.

19. أحمد محمد الصاوي سليم - "أحمد الصاوي" - رمز الفيل.

20. أحمد محمود فوزى أبو هارون - رمز الحوت.

21. ابتسام محمد مرعى - "ابتسام النسر" عن حزب الشعب الديمقراطي - رمز الوردة.

22. صبرى شحات أحمد حسن - "أحمد نصاري" - رمز السكينة.

23- عبدالعال صلاح محمود - رمز الديك.

24. الصباح محمد مندور - "الصباح مندور بلال" عن حزب الإصلاح والتنمية - رمز العصا.

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