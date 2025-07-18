الجمعة 18 يوليو 2025
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محافظات

مصرع طفلة غرقًا في ترعة بقرية النجمة بقنا

مصرع طفلة غرقًا في
مصرع طفلة غرقًا في ترعة بقرية النجمة بقنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقًا داخل ترعة في قرية النجمة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة بقرية النجمة في مركز أبوتشت.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع ياسمين.ع.ع، 15 عامًا، غرقًا داخل ترعة بقرية النجمة في مركز ابوتشت.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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