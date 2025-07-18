الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رصف وتطوير الطرق الداخلية بمستشفى قنا العام (صور)

رصف وتطوير الطرق
رصف وتطوير الطرق الداخلية بمستشفى قنا العام

شهد مستشفى قنا العام انطلاق أعمال رصف الطرق الداخلية لساحات المستشفى، وذلك بتبرع كريم من المجتمع المدني، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وذلك في خطوة جديدة نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الصحية. 

خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل بالمستشفي قنا العام

وأكد الدكتور محمد الديب أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل داخل المستشفى وتسهيل حركة المرضى وذويهم، مشددًا على أن الدعم المجتمعي يلعب دورًا محوريًا في النهوض بالمنظومة الصحية، ويعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية تكاتف الجهود لخدمة المواطن.

وأشار “الديب” إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أصبح نموذجًا يحتذى به في دعم المستشفيات الحكومية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الذي يخدم آلاف المرضى يوميًا.

ويعد مستشفى قنا العام من أكبر الصروح الصحية بالمحافظة، ويشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة في أعمال التطوير والتوسعة، في ظل قيادة واعية تسعى لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن القنائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد الديب قنا قنا العام مستشفي قنا العام مستشفي قنا

مواد متعلقة

فصل الكهرباء عن فاو بحري في قنا غدا

جريمة قبل صلاة الجمعة، مقتل ربة منزل على يد زوجها خنقا في قنا

تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بقرية الكوم الأحمر في قنا

كسر ماسورة غاز بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في قنا

الأكثر قراءة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن عقار شبرا المنهار

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مطعم بالخصوص (صور)

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالساحل واستخراج 4 مصابين

أسماء المصابين في حادث وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

أزمة وسام أبو علي تؤجل قرار رحيل مهاجم الأهلي إلى بايرن ميونيخ

الاتفاق تم، الزمالك يقترب من ضم حارس جديد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيطان في المنام وعلاقتها بمواجهة الشر والابتعاد عن المعاصي

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية