رصف وتطوير الطرق الداخلية بمستشفى قنا العام (صور)

شهد مستشفى قنا العام انطلاق أعمال رصف الطرق الداخلية لساحات المستشفى، وذلك بتبرع كريم من المجتمع المدني، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وذلك في خطوة جديدة نحو تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل بالمستشفي قنا العام

وأكد الدكتور محمد الديب أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين بيئة العمل داخل المستشفى وتسهيل حركة المرضى وذويهم، مشددًا على أن الدعم المجتمعي يلعب دورًا محوريًا في النهوض بالمنظومة الصحية، ويعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية تكاتف الجهود لخدمة المواطن.

وأشار “الديب” إلى أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أصبح نموذجًا يحتذى به في دعم المستشفيات الحكومية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الذي يخدم آلاف المرضى يوميًا.

ويعد مستشفى قنا العام من أكبر الصروح الصحية بالمحافظة، ويشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة في أعمال التطوير والتوسعة، في ظل قيادة واعية تسعى لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن القنائي.

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