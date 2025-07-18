بعد فض دور الانعقاد، هل لمجلس النواب حق التشريع والرقابة؟ أستاذ قانون يجيب

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن ضوابط الإجراءات البرلمانية التي يمكن أن تتم في فترة ما بين أدوار الانعقاد بمجلس النواب.

الفترة ما بين دورات الانعقاد

وقال فوزي في تصريحات لـ "فيتو"، إن في الفترة ما بين دورات الانعقاد، يمكن أن يحدث ما يوجب التشريع أو ما يوجب اتخاذ بعض من الإجراءات البرلمانية، وفي هذه الحالة يتم الالتزام بعدد من الخطوات والضوابط، سواء فيما يخص التشريع أو الرقابة.

أدوار انعقاد المجلس



وأوضح فوزي، أنه فيما يخص التشريع، فوفقا لنص المادة 156 من الدستور إذا حدث في غير أدوار انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

وتابع، وفيما يخص الإجراءات البرلمانية الأخرى ومنها ما يتعلق بإعفاء الحكومة من أداء عملها، حيث يتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود خطاب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب الخاص بالإعفاء.

وأضاف، وفي حال إجراء تعديل وزاري فى غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية



وتابع، أيضا فيما يتعلق بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية لخارج حدود الدولة، فى هذه الحالة يدعى المجلس لجلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني. وإذا كان مجلس النواب غير قائم فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.



وأضاف، كذلك فيما يتعلق بإعلان وتمديد حالة الطوارئ، فإذا حدث إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة مجلس النواب للانعقاد فورًا لعرض الأمر عليه، مضيفا، ونرى أن ينطبق ذات الشيء بالنسبة لتمديد تلك الحالة، لكن ذلك لا يحول بين المجلس وبين أن يصدر قرارًا مبتسرًا في هذا الشأن.

رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أيضا من الإجراءات بالنسبة لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، في غير أدوار الانعقاد يصدر الإذن من مكتب المجلس (المشكل من رئيس المجلس والوكيلين)، كما يمكن أن يقدم من يريد إقامة دعوى مباشرة شريطة توافر الصفة والمصلحة ويرفق بالطلب صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها.

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