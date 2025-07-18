تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بقرية الكوم الأحمر في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، حملة لإزالة فورية لحالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 225 مترا مربعا بناحية الحاج سلام بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التهاون مع أي تعديات، وضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.

التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات

وجرت الإزالة بحضور البدري محمد عبد الغني رئيس قرية الكوم الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، حيث تم إزالة المخالفة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على هيبة الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.