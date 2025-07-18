الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بقرية الكوم الأحمر في قنا

إزالة
إزالة

 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، حملة لإزالة فورية لحالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 225 مترا مربعا بناحية الحاج سلام بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التهاون مع أي تعديات، وضمن أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.

 

التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات

 وجرت الإزالة بحضور البدري محمد عبد الغني رئيس قرية الكوم الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، حيث تم إزالة المخالفة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

 

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على هيبة الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد حق الشعب الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا قرية الكوم الاحمر قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بنجع حمادي في قنا غدا

كسر ماسورة غاز بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في قنا

محافظ قنا يبحث "النقاط السوداء" على الطرق السريعة للحد من الحوادث

محافظ قنا: تقييم يومي لأداء الوحدات المحلية في ملفات التقنين والتصالح

الأكثر قراءة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

الشرقية للدخان تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر

هروب أحمد الشرع وعائلته من سوريا، ما الحقيقة؟

صورة تدمي القلب، طفل المنوفية يظهر باكيًا بعد وفاة والده تحت عجلات سيارة

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

النقل تنفي انهيار كوبري المشاة في طوخ

ضبط 118 ألف مخالفة مرورية و354 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

محافظ القليوبية ينتقل إلى موقع حادث كوبري طوخ (صور)

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أحاديث نبوية عن فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها

أحاديث بشأن ساعة الإجابة يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية