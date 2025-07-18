الجمعة 18 يوليو 2025
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كسر ماسورة غاز بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في قنا

أعمال حفر الصرف الصحي
أعمال حفر الصرف الصحي في قنا،فيتو

شهدت منطقة كوبري الحراجية ناحية قرية العزب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، تسريبًا في خط الغاز الطبيعي نتيجة كسر ماسورة أثناء أعمال حفر خاصة بمشروع الصرف الصحي.

إبلاغ شركة الغاز في قنا

وعلى الفور، تم إبلاغ شركة الغاز، والتي انتقلت إلى الموقع، وقامت بغلق الخط لمنع حدوث أي مخاطر، كما تم تأمين المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتجري حاليًا جهود فنية لإصلاح الكسر وإعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط.

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دشنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مشروع الصرف الصحي

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