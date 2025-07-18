كسر ماسورة غاز بسبب أعمال حفر الصرف الصحي في قنا

شهدت منطقة كوبري الحراجية ناحية قرية العزب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، تسريبًا في خط الغاز الطبيعي نتيجة كسر ماسورة أثناء أعمال حفر خاصة بمشروع الصرف الصحي.

إبلاغ شركة الغاز في قنا

وعلى الفور، تم إبلاغ شركة الغاز، والتي انتقلت إلى الموقع، وقامت بغلق الخط لمنع حدوث أي مخاطر، كما تم تأمين المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتجري حاليًا جهود فنية لإصلاح الكسر وإعادة ضخ الغاز بعد التأكد من سلامة الخط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.