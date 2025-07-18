الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد زيادة طلب المسافرين، تشغيل قطارات جديدة لخدمة المصطافين بعربات "ثالثة مكيفة"

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطارات جديدة وذلك فى إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء إجازة المصيف وتعليمات المهندس  محمد عامر – رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة إضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل آمنة. 


فقد تقرر اعتبارًا من غد السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة  الساعة 5,50 صباحًا ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق وتشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح  / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح  الساعة 9:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقا للمتاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية

الأكثر قراءة

بعد سقوط سقف الفندق على رأسها، تطورات الحالة الصحية لـ رزان مغربي

العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

محمد عبد الجليل: كل الحكام أهلاوية وأنا شاهد على ذلك

بعد إعلان النفير العام، العشائر السورية تهاجم مدينة السويداء وتسيطر على دوّار العنقود (فيديو)

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم

بعد تداول مقطع فيديو، ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب اعترض على بيع المخدرات أسفل منزله

بوست ناري وموجه، أول تعليق من عبد الله السعيد على تجديد عقده مع الزمالك

خدمات

المزيد

هل يوجد قرض بدون ضمان في البنك التجاري الدولي؟

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم

أحدث أسعار القصدير اليوم في الأسواق

رسوم إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما لأول مرة في بنك القاهرة

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية