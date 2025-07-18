غدا، غلق باب التقديم في وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية لمعلمي الحصة

يواصل موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلقي طلبات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم غدًا السبت.

ويستمر فتح باب التقديم حتى 19 من شهر يوليو الجاري على موقع البوابة أيضًا.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف للتعاقد مع (٤٦٧٧) في وظيفة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية لمعلمي الحصة.

شروط التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي

وتضمنت شروط التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عامًا.

التقدير مقبول.

*مؤهل عال-تربية (أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية.

*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية.

*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية.

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

وعن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي تشمل ما يلي:

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

*الدبلوم التربوي.

* إيصال الإيداع البنكي.

*إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة.

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

وعن المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها التقديم معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية تشمل ما يلي:

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة جنوب سيناء

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة شمال سيناء

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة مطروح

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الوادي الجديد

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة البحر الأحمر

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الأقصر

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسوان

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة قنا

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة سوهاج

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسيوط

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة المنيا

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الفيوم

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة بني سويف

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الجيزة

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الإسماعيلية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة البحيرة

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة المنوفية

معلم حصة مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الغربية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة كفر الشيخ

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة القليوبية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الشرقية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الدقهلية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة دمياط

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة السويس

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة بورسعيد

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة الإسكندرية

معلم حصة مادة الدراسات الاجتماعية محافظة القاهرة

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