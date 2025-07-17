العرابي يكشف كواليس حساسة عن فترة عمله بتل أبيب: مبارك قرر العودة بالسيارة بعد فخ "الهليكوبتر"

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، كواليس غير معلنة خلال فترة عمله نائبًا لسفير مصر في تل أبيب، أبرزها تفاصيل أمنية دقيقة أثناء زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك لإسرائيل لحضور جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين في 1995.

جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "بودكاست مشوار" مع الإعلامي محمد سويد، حيث وصف العرابي بعض المهام الدبلوماسية في إسرائيل بأنها "ثقيلة على النفس"، خاصة في ظل رفض شعبي مصري كبير للتطبيع في تلك المرحلة.

كنت في ميدان الاغتيال.. ووصفت اللحظة بـ"قتل عملية السلام"

قال العرابي إنه كان شاهد عيان على حادث اغتيال إسحاق رابين، حيث كان متواجدًا في الميدان نفسه وقت إطلاق النار من قبل المتطرف الإسرائيلي "يغال عمير".

وأوضح أن تلك اللحظة كانت صادمة و"كأنها أغلقت صفحة كاملة من السلام في المنطقة"، على حد تعبيره.

زيارة الأماكن المقدسة تحت "النظرات غير المريحة"

وأوضح العرابي أن السفارة المصرية كانت تقع في القدس، وكان عليه يوميًا قطع نحو 70 كيلومترًا من تل أبيب، مشيرًا إلى أن زيارته للمسجد الأقصى وقبة الصخرة كانت دائمًا محاطة بتواجد أمني إسرائيلي كثيف، وصفه بـ"غير المريح"، ما جعل تلك الزيارات صعبة نفسيًا، رغم مكانتها الروحية.

إسرائيل نصبت "فخًا جويًا" لمبارك.. فاختار العودة برًا

وروى العرابي واقعة حساسة خلال زيارة مبارك لإسرائيل بعد اغتيال رابين، قائلًا إن السلطات الإسرائيلية تعمدت إقلاع طائرة هليكوبتر تحمل الرئيس الأسبق في جولة فوق المستوطنات المحيطة بالقدس، ما اعتبره رسالة سياسية ضمنية.

وقال: "أبلغت الرئيس مبارك أن الأمر يبدو مقصودًا لإظهار حجم التوسع الاستيطاني، فردّ قائلًا: 'أكيد طبعًا في تعمد'، ليقرر بعدها العودة من القدس إلى تل أبيب بالسيارة، رغم أن ذلك تطلّب ترتيبات أمنية ضخمة".

طائرات فوق الموكب.. وسامح شكري كان حاضرًا

وأوضح العرابي أن تغيير مسار عودة مبارك إلى الطريق البري تسبّب في استنفار أمني واسع، حيث رافقتهم طائرات تحلق فوق موكب السيارات طوال الطريق، مشيرًا إلى أن السفير سامح شكري – وزير الخارجية لاحقًا – كان مرافقًا لهما بصفته سكرتير الرئيس للمعلومات آنذاك.

مهمة "قاسية".. لكنها وطنية

ووصف العرابي مهمته في تل أبيب بأنها كانت "قاسية ومشحونة نفسيًا"، لكنها تطلبت منه الالتزام بالدور الوطني والمهني، مشيرًا إلى أن العمل في بيئة دبلوماسية غير مرحب بها شعبيًا "يحتاج إلى أعصاب حديدية".

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