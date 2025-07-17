بعد شائعة وفاتها، رحلة زيزي مصطفى.. اعتزلت من أجل ابنتها منة وحقيقة أزمتها مع الساحر

تصدر اسم الفنانة زيزي مصطفى محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة وفاتها، والتي أثارت القلق والحزن بين محبيها وجمهورها هي وابنتها منة شلبي، خاصة مع تدهور حالتها الصحية مؤخرا.

ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية شائعة وفاتها، مؤكدا أن زيزي مصطفى على قيد الحياة، وما نشر شائعات غير صحيحة.

رحلة فنية بدأت من الستينيات

وزيزي مصطفى راقصة وممثلة وُلدت في 20 نوفمبر 1943، بدأت مشوارها الفني كراقصة في الستينيات، وتألقت في عالم الرقص وأصبحت من أبرز الأسماء في هذا المجال مما دفعها فيما بعد للمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها واحدة بواحدة مع عادل إمام، احترسي من الرجال يا ماما، الدموع الساخنة، الطاغية، شباب في الجحيم، وغيرها.

الاعتزال.. ثم العودة

كان آخر ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم المزيكاتي عام 1988 واعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينيات، من أجل ابنتها منة التي تعرضت للتنمر في صغرها بسبب مهنة والدتها.

حيث فضلت زيزي مصطفى ابنتها على المجد والشهرة وجاء عشقها لابنتها في المقام الاول ولقد كان لها تأثير كبير على شخصية ابنتها الوحيدة منة شلبي، التي وصفت والدتها في أكثر من لقاء قالت بأنها “أم استثنائية”، وقالت: “لو عندي صفة كويسة في شخصيتي فهي من أمي، اللي ضحت كتير وسابت شغلها عشان تربيّني”.

بعد سنوات عادت زيزي مصطفى للتمثيل، وكان من أبرز أعمالها في السنوات الأخيرة وش إجرام واللي اختشوا ماتوا، إلى جانب آخر ظهور لها في عام 2011 من خلال مسرحية هو فيه رجالة.

حكاية زيزي مصطفى مع محمود عبد العزيز

من القصص التي لاحقت زيزي خلال مسيرتها، انتشار شائعات حول أزمة وقعت بينها وبين النجم الراحل محمود عبد العزيز في السبعينيات، بعدما أشيع أنها حرقت سيارته بسبب خلافات عاطفية.

لكن زيزي نفت لاحقًا هذه القصة، وأكدت أن العلاقة بينهما كانت ودية رغم انفصالهما بعد قصة حب استمرت لسنوات، حتى أن محمود عبد العزيز في تقديم منة شلبي للسينما من خلال فيلم الساحر، الذي انطلقت منه بقوة في عالم الفن.

مرض زيزي مصطفى

وكانت زيزي قد نُقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين في يونيو الماضي، بعد إصابتها بضيق تنفس واشتباه في جلطة، وقد رفض الطبيب المعالج علاجها في المنزل رغم تجهيز غرفة طبية كاملة من قبل ابنتها النجمة منة شلبي، نظرًا لتدهور حالتها، وانتشرت اليوم شائعة وفاتها ولكن تم تكذيبها في الأخير وأكدت منة شلبي بنفسها أن هذا الخبر كاذب.

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