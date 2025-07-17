أحمد سعد في صدارة يوتيوب تريند بـ3 أغنيات من ألبوم بيستهبل

حقق النجم أحمد سعد انتشارا كبيرا بألبومه الجديد "بيستهبل" الذي أطلق المرحلة الأولى منه أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة وتصدر التريند عبر موقع يوتيوب وإكس.

البوم بيستهبل

وخلال الساعات الماضية تواجدت 3 أغنيات من الأغاني الخمسة التي أطلقت أمس في قائمة "يوتيوب تريند" بعد انتشارها بين الجمهور بشكل كبير.



الأغنية الأولى التي تواجدت في قائمة التريند هي أغنية "تاني" التي قدمها أحمد سعد بمشاركة النجمة روبي، والأغنية الثانية هي أغنية "بطة" كما دخلت أغنية "مكسرات" القائمة أيضا.



ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد المرحلة الثانية من الألبوم يوم ٢٤ من يوليو الجاري حيث يطلق 5 أغانٍ إضافية وهي "اتحسدنا وبلونة وشفتشي واتك اتك وحبي ياه ياه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.