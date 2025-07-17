الخميس 17 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد سعد في صدارة يوتيوب تريند بـ3 أغنيات من ألبوم بيستهبل

البوم أحمد سعد.فيتو
البوم أحمد سعد.فيتو

حقق النجم أحمد سعد انتشارا كبيرا بألبومه الجديد "بيستهبل" الذي أطلق المرحلة الأولى منه أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة وتصدر التريند عبر موقع يوتيوب وإكس.

البوم بيستهبل

وخلال الساعات الماضية تواجدت 3 أغنيات من الأغاني الخمسة التي أطلقت أمس في قائمة "يوتيوب تريند" بعد انتشارها بين الجمهور بشكل كبير.


الأغنية الأولى التي تواجدت في قائمة التريند هي أغنية "تاني" التي قدمها أحمد سعد بمشاركة النجمة روبي، والأغنية الثانية هي أغنية "بطة" كما دخلت أغنية "مكسرات" القائمة أيضا.


ومن المقرر أن يطرح أحمد سعد المرحلة الثانية من الألبوم يوم ٢٤ من يوليو الجاري حيث يطلق 5 أغانٍ إضافية وهي "اتحسدنا وبلونة وشفتشي واتك اتك وحبي ياه ياه".

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