مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025.. «التعليم» تتعهد بالعدالة الكاملة.. وخبير تربوي: التنسيق هذا العام سيكون مرتفعا

لم تمر أيام على انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024-2025 فى 10 يوليو 2025، حتى بدأ الحديث عن موعد وتفاصيل إعلان نتيجة 2025، وسط حالة من القلق والخوف بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة أنها الثانية التى يعتمدها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووجود نظامين للثانوية العامة هذا العام لأول مرة.

واستطاع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم هذا العام خلال امتحانات الثانوية العامة إلى محاصرة الغش من قِبل جروبات الغش عبر تطبيق تيليجرام، وهو ما دفع بالوزارة إلى شحذ جميع أسلحتها للتصدى لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ورغم ذلك تمكّنت بعض الجروبات من تداول أسئلة الامتحانات بداية من المواد غير المضافة ووصولًا إلى المواد الأساسية ولكن بشكل محدود هذا العام عن العام الماضى الذى شهد الكثير من حالات الغش بشكل كبير.

واستطاعت الوزارة ضبط عدد محدود من حالات الغش، وتعاملت معها بحسم وصل إلى حرمان الطالب المتورط عامين من الامتحانات، مع تحويل القضايا إلى النيابة العامة، وتوقيع عقوبات متفاوتة على أى عنصر داخل المنظومة ثبت تقصيره فى أداء عمله وتهاون فى حدوث غش أو قيام الطلاب بتصوير أسئلة وأجوبة، وفى حال رصد أى طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعى يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق إجابته فى لجنة خاصة.

وحول نتيجة الثانوية العامة، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لفيتو، أن نسب النجاح الأولية فى امتحانات الثانوية العامة 2025 التى رصدت حتى الآن مطمئنة، وتقترب من معدلات الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الكنترولات لم تتلق أى شكاوى جوهرية من لجان التصحيح، ما يؤكد سير العمل بسلاسة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على قدم وساق داخل الكنترولات، حيث تتم مراجعة أوراق الإجابة بدقة تامة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والعدالة فى التصحيح، مؤكدا انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع.

وأوضح المصدر أن كنترولات الثانوية العامة تسابق الزمن للانتهاء سريعا من تصحيح جميع مواد الثانوية العامة التى تتم بشكل إلكترونى للعام الرابع على التوالى، مؤكدا أن الكنترولات تعمل بشكل منتظم فى تصحيح كراسات الإجابة وفق ضوابط صارمة من الصعب حدوث أى أخطاء أو تبديل كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى مراجعة البيانات وتحديد أسماء أوائل الطلاب.

وأشار المصدر، إلى أن هناك متابعة دقيقة لكل خطوات وأعمال التصحيح داخل الكنترولات، لضمان تحقيق العدالة الكاملة فى تقدير درجات طلاب الثانوية العامة لكى يأخذ كل طالب حقه بما يضمن لهم التقييم الصحيح، موضحا أنه يتم مراجعة التصحيح الإلكترونى، عن طريق المصححين للتأكد من عدم وجود أى مشكلات فى رصد درجات الطلاب، ويتم موافاة الوزارة بتقارير متابعة.

وأوضح أنه بالنسبة لمؤشرات تصحيح الثانوية العامة فإن النسبة العامة للنجاح لن تقل عن العام الماضى والتى بلغت 81.3%، وأن مؤشرات تصحيح الإنجليزى والعربى تتخطى الـ 95% والفيزياء والتاريخ تقترب من نسبة نسبة النجاح العام الماضي.

وكشف المصدر أن من المتوقع إعلان النتيجة فى نهاية شهر يوليو أو أوائل أغسطس، وجار تحديد موعد اعتمادها، موضحا أنه بالنسبة لقواعد تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة 2025، فإنه يتم منحها للطالب الراسب فى مادة أو 3 مواد وبحاجة لدرجات قليلة للحصول على الحد الأدنى من الدرجات للنجاح.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم حجازى الخبير التربوي، إن الحصول على الدرجة النهائية من قبل عدد محدود من الطلاب هو أمر طبيعى فى كل مادة من المواد ويعتبر عدم حصول أى طالب على الدرجة النهائية فى مادة معينة عيبا فى إعداد الامتحان الخاص بهذه المادة يتعلق بقدرته التمييزية والدرجة النهائية هى المحك الذى يتم تقييم الطلاب من خلاله وفى الامتحانات الجيدة تتوزع درجات الطلاب على منحنى اعتدالى بحيث تكون قلة من الطلاب حاصلين على درجات منخفضة وقلة منهم حاصلين على درجات مرتفعة وغالبية الطلاب فى المنتصف.

وأضاف الخبير التربوى أنه بالنسبة لطبيعة الامتحانات هذا العام فقد كانت تسير بشكل طبيعى دون وجود شكاوى كثيرة تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم دقة صياغتها وبالتالى فإن المتفوقين من الطلاب قد يحصلون بالفعل على الدرجة النهائية وذلك للسبب السابق بالإضافة إلى أن الطلاب قد ألفوا طريقة التقييم الجديدة كما أن النماذج الاسترشادية كانت قريبة الشبه من امتحانات نهاية العام وبالتالى فإنها ساعدت الطلاب فى الاستعداد والتدريب الجيد للامتحانات.

وأشار إلى أنه يعتقد أن التنسيق فى العام الحالى سيكون مرتفعا نوعا ما عن العام السابق نظرا لسهولة الامتحانات واستعداد الطلاب بشكل جيد وبالتالى ارتفاع درجاتهم.

نقلا عن العدد الورقي,,,

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