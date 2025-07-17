أشرف زكي ينفي وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي.

وقال أشرف زكي لـ “فيتو”: إن الفنانة زيزي مصطفى على قيد الحياة.

وكان عدد من المواقع الإخبارية أعلنت خبر الوفاة نقلا عن الفنان جمال عبد الناصر الذي نشره عبر صفحته على فيس بوك.

وتعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة النجمة منة شلبي لوعكة صحية مؤخرا نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين.

زيزي مصطفى

زيزي مصطفى ممثلة مصرية بدأت مشوارها كراقصة في الستينيات، واقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة في أفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها “واحدة بواحدة”، “احترسي من الرجال يا ماما”.

اعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت في عدة أعمال منها “وش إجرام”، “اللي اختشوا ماتوا”.

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